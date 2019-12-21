Денис Лебедев: «Наверное, нет смысла продолжать карьеру. Зачем?»

Россиянин Денис Лебедев после поражения от Табисо Мчуну проанализировал свое выступление и задумался о завершении карьеры.

40-летний Лебедев уступил единогласным решением судей, потерпев третье поражение в карьере при 32 победах (23 нокаутом). Для россиянина это бой стал первым после возобновления карьеры после годичного перырыва.

— Если оценивать выступление по пятибалльной системе, то поставлю себе тройку, — сказал Лебедев. — Даже плюса себе не поставлю. Уже на сборах у меня не получалось, хотя у меня были хорошие спарринг-партнеры. И я бы не сказал, что Табисо был быстрее них.

У меня был настрой только на победу. И в поединке будто бы тумблер щелкнул: зажался... Ну не получается у тебя одно, ну сделай как-то по-другому. А я все одно и то же делал. В общем, ничего у меня не получилось.

Наверное, нет смысла продолжать карьеру. Зачем? Посмешить людей, начав проводить бои проводить такие бои, как поединок между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко. Хотя это тоже шоу. Но я немного по-другому мыслю, я не вижу себя в таких боя. А вообще у меня есть другая работа. Наверное, ей нужно уделить больше внимания. (Федерация бокса России)