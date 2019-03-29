Денис Лебедев летом может завершить карьеру

Россиянин Денис Лебедев может провести последний поединок в карьере летом в качестве суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. Об этом сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

В четверг украинец Александр Усик объявил, что освобождает титул суперчемпиона мира по версии WBA и отказывается от поединка с обязательным претендентом Лебедевым.

- С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона, - цитирует ТАСС Корнилова. - Он может провести в этом статусе защиту в своем завершающем карьеру поединке. Или же проведет бой с одним из региональных чемпионов. Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере.