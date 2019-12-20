Денис Лебедев: «Бой с Мчуну будет спортивной войной»

Российской боксер Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя с южноафриканцем Табисо Мчуну. Бойцы проведут поединок 21 декабря в Красноярске. На кону — титул WBC Silver в первом тяжелом весе.

— Будет спортивная война. Он в хорошей физической форме, я — тоже, поэтому будет война в спортивном понимании этого слова, состязание. Постепенно огонь загорается, но он и не угасал, — цитирует ТАСС Лебедева. — Половина семьи здесь, половина — на родине, недаром я выбрал местом проведения Красноярский край, у меня здесь 50 племянников, племянниц, братьев и сестер по отцовской родословной. Настрой нормальный. Я никому не буду ничего доказывать, буду делать, прежде всего, для своей семьи, родни, для самых близких людей. Ни для кого не секрет, что это моя работа, я так зарабатываю деньги на жизнь для моей семьи, своим детям, родственникам, у меня пять детей, дома две машины, за все нужно платить налоги, это жизнь.