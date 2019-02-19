Денис Лебедев: "Бой проведу примерно в мае. Не с Усиком – он уходит в супертяжелый вес"

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Денис Лебедев рассказал "СЭ", что следующий бой с его участием может пройти в мае этого года.

39-летний Лебедев – обязательный претендент на титул WBA, которым владеет украинец Александр Усик. Однако, по словам российского боксера, Усик намерен подняться в супертяжелый вес. Как ранее сообщалось в СМИ, украинец может сразиться в мае в Чикаго (США) с россиянином Александром Поветкиным.

– Понятно, с кем будет ваш следующий бой?

– К сожалению, понимания пока нет.

– В чем причина?

– Слышал, что Александр Усик уходит в супертяжелый вес, будет проводить бои там. При этом он просит, чтобы ему оставили все пояса, завоеванные им в тяжелом весе. Думаю, что, учитывая все его заслуги, какое-то время ему удастся их сохранять. Но это продлится недолго, ему придется принимать решение – или оставлять пояса за собой и выступать в тяжелом весе, или окончательно переходить в супертяжелый вес.

– То есть пока он будет путешествовать по супертяжелому весу, у вас будет бой с другим боксером?

– Вероятнее всего, да. Обещали устроить мне поединок примерно в мае.

Пытался получить бой с Александром (Усиком) по правилам, но что-то пошло не так. К сожалению, время не играет в мою пользу.

– Какие-то варианты соперников вам называли?

– Знаю только то, что это боксер, который дрался в андеркарде боя Энтони Джошуа и Александра Поветкина (22 сентября 2018 года).

– Что думаете насчет шансов Поветкина в поединке с Усиком, если такой бой состоится?

– Ничего не думаю. Если бой состоится, тогда и будем говорить об этом.

– В этом году вам исполнится 40. До скольких лет планируете выступать?

– Понятно, что закат карьеры не за горами. Но когда (карьера будет завершена), я вам точно не скажу. Сегодня не спеша, за 52 минуты, пробежал 8 километров. Чувствую себя превосходно. Мороз, солнце, с удовольствием побегал!

На боксе все не заканчивается. У меня есть семья, есть работа. Найду, чем заниматься после окончания боксерской карьеры. Надеюсь, смогу принести пользу обществу не только в профессиональном боксе.

22 сентября 2018 года в андеркарде боя Джошуа и Поветкина прошел только один бой в первом тяжелом весе – нигериец Лоуренс Околе победил по очкам британца Мэтти Аскина. 26-летний Околе провел на профессиональном ринге 11 боев (во всех победил), 30-летний Аскин – 28 (23 победы, 4 поражения, 1 ничья). Нигериец 23 марта встретится с Вади Камачо, а британец 4 мая сразится с Джоелом Тамбве Джеко.

Лебедев выступает с 2001 года. Одержал 32 победы, потерпел два поражения. Один бой признан несостоявшимся. (Илья Андреев)