Дебютное шоу в России перенесено на следующий год. Там должен был драться Федор Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что дебютное шоу в России будет перенесено на следующий год.

— Ситуация с коронавирусом поменяла все наши планы, — приводит MMAJunkie слова Кокера. — Бой будет перенесен. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинут на четыре-пять месяцев.

План был в том, чтобы дебютировать в России с шоу, которое возглавит Федор, но теперь я хочу обратиться к фанатам и попросить их запастись терпением. Мы постараемся все организовать до мая следующего года.

43-летний Емельяненко провел 45 боев, одержал 39 побед, потерпел 6 поражений. Один бой был признан несостоявшимся. В декабре 2019-го Федор нокаутировал в первом раунде бывшего чемпиона UFC Квинтона Джексона на Bellator 237 в Японии.