Де ла Хойя заявил, что вырубил бы Макгрегора за 2 раунда. Конор принял вызов

Бывший чемпион в трех весовых категориях американец Оскар де ла Хойя в резкой форме прокомментировал боксерский поединок экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Мейвезер взял верх в бою по правилам бокса, победив техническим нокаутом в 4-м раунде.

— Мне нравится Конор Макгрегор в октагоне, я его уважаю. Но боксерский ринг — это другая история, — цитирует The Sun де ла Хойю. — Идите на..., и Мейвезер, и Макгрегор. Вы оба не уважаете бокс.