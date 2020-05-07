Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Де ла Хойя заявил, что вырубил бы Макгрегора за 2 раунда. Конор принял вызов

20:58
Оскар де ла Хойя. Фото Yahoo
Оскар де ла Хойя. Фото Yahoo

Бывший чемпион в трех весовых категориях американец Оскар де ла Хойя в резкой форме прокомментировал боксерский поединок экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Мейвезер взял верх в бою по правилам бокса, победив техническим нокаутом в 4-м раунде.

— Мне нравится Конор Макгрегор в октагоне, я его уважаю. Но боксерский ринг — это другая история, — цитирует The Sun де ла Хойю. — Идите на..., и Мейвезер, и Макгрегор. Вы оба не уважаете бокс.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир