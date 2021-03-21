Дайнес рассказал, что мог продолжать бой против Бетербиева

Немецкий боксер Адам Дайнес прокомментировал поражение в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе против Артура Бетербиева.

«Я не почувствовал нокдаун в первом раунде. Он попал, я подскальзнулся и упал. Даже тренер был удивлен тому, что судья начал отсчитывать нокдаун. Как выдерживал длинные серии от Бетербиева? Я из Сибири. У меня русское сердце. По мне видно, что я сильно не буду падать. Мотивация была, но в 10-м раунде тренер выкинул полотенце. Я дальше еще мог боксировать. Тренер хотел меня пожалеть, хотя я еще был готов.

Я вот не знаю, почему тренер решил так сделать. Надо будет с ним сесть поговорить, обсудить. Я мог боксировать. Там оставалось два раунда — мог бы прийти в себя и достоял бы как камень», — приводит слова Дайнеса «Матч ТВ».

Бой был завершен в 10-м раунде победой Бетербиева техническим нокаутом.

Поединок Бетербиев — Дайнес должен был пройти еще в октябре 2020 года, однако был перенесен дважды.

36-летний Бетербиев в карьере провел 16 боев и во всех одержал победу. На счету 30-летнего Дайнеса 19 побед, 2 поражения и 1 ничья.