Давтаев, Эргашев и Савельева одержали победы на боксерском вечер е в США

В Малвейне (Канзас, США) состоялся боксерский вечер.

Боец из Узбекистана Шохжахон Эргашев в поединке в рамках первого полусреднего веса по очкам победил американца Майкэла Фокса (98-92, 98-92, 96-94).

Также российский боец тяжелого веса Апти Давтаев техническим нокаутом победил американца Ричарда Кармака.

Бой Бахтияра Эюбова (Казахстан) и Хосе Луиса Родригеса (Мексика) завершился вничью по решению судей. Россиянка Елена Савельева техническим нокаутом в первом раунде победила американку Татьяну Уильямс.