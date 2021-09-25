Даниил Квят назвал козыри Усика в бою с Джошуа

Российский гонщик Даниил Квят, которые в последние несколько лет активно увлекся боксом, поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

«Уважение к топ-спортсменам на одинаковом уровне, — сказал «СЭ» Квят. — Усик мне ближе по духу. Как себя ведет на публике, его боксерский стиль. Думаю, очень неудобный для соперника. Наверняка, Александр постарается затянуть поединок. На его стороне выносливость, техника, более быстрее руки. На это будет делаться ставка».

Бой Джошуа и Усика пройдет в субботу, 25 сентября, в Лондоне.

«С другой стороны, он не так давно перешел в новую весовую категорию, а это всегда непросто. Желаю удачи Александру, хотя на таком уровне вряд ли она что-то решает. Все может решить один удар. Очень непредсказуемый бой», — добавил Квят.

Трансляцию поединка «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире 25 сентября в 23:00.