Дадашеву проводят трепанацию черепа

Российскому боксеру Максиму Дадашеву, который находится в больнице в критическом состоянии после поражения от пуэрториканца Субриэля Матиаса, проводят трепанацию черепа, cообщает ТАСС со ссылкой на представителя боксера.

Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина. Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение.