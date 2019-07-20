Российский боксер Максим Дадашев успешно перенес трепанацию черепа в связи с отеком мозга. Пока врачи не могут рассказать про сроки восстановления. Как отмечает журналист ESPN Стив Ким, Дадашеву удалили часть черепа.

– Я вернулся из больницы, Дадашев успешно перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Чтобы отек спал пришлось удалить часть черепа. Сейчас идет процесс восстановления. Долгосрочный прогноз на этот счет пока неизвестен, – написал в Twitter Ким.

Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом прошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина.

Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.