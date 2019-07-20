Дадашев потерпел первое поражение в карьере, ему стало плохо

Российский боксер Максим Дадашев (категория до 63,5 кг) проиграл пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

По информации boxingscene.com, Дадашеву стало плохо, и с ринга его унесли на носилках. Затем он на скорой помощи был доставлен в больницу.

28-летний Дадашев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев. Для 27-летнего Матиаса это 14-я победа в 14 боях.