Российский боксер Максим Дадашев посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса.

Награду от EBP получили менеджер Дадашева Эгис Климас и тренер россиянина Бадди Макгирт. — Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье — приводят «РИА «Новости» слова американского специалиста на конгрессе.

28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом 20 июля. Через три дня он скончался.

Дадашев выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.