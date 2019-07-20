Дадашев находится в критическом состоянии после трепанации черепа

Состояние российского боксера Максима Дадашева после проведенной трепанации черепа в связи с отеком мозга оценивается как критическое. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

- Макс перенес операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии, - цитирует ТАСС Климаса.

Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасомпрошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина.

Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.