Дацик решением судей победил победил Данияла Эльбаева

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик победил Данияла Эльбаева (Т-34) единогласным решением судей в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дацика решением судей. Это третья победа Дацика по правилам бокса. Для Эльбаева этот поединок стал дебютным.

В главном бою турнира встретятся россиянин Виталий Кудухов и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонс.

Трансляцию главного карда можно посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ и на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».