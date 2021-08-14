Дацик решением судей победил победил Данияла Эльбаева
00:14
Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик победил Данияла Эльбаева (Т-34) единогласным решением судей в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дацика решением судей. Это третья победа Дацика по правилам бокса. Для Эльбаева этот поединок стал дебютным.
В главном бою турнира встретятся россиянин Виталий Кудухов и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонс.
Трансляцию главного карда можно посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ и на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
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