Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Дацик решением судей победил победил Данияла Эльбаева

00:14
Вячеслав Дацик в в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил Данияла «Т-34» Эльбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Дацик в в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил Данияла «Т-34» Эльбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик победил Данияла Эльбаева (Т-34) единогласным решением судей в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дацика решением судей. Это третья победа Дацика по правилам бокса. Для Эльбаева этот поединок стал дебютным.

В главном бою турнира встретятся россиянин Виталий Кудухов и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонс.

Трансляцию главного карда можно посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ и на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Родители пропавшего в Турции 20-летнего россиянина опознали его тело
Делай по Фрейду и оргазм не заставит себя ждать
Муж погибшей при взрыве в воронежском автобусе рассказал о ее жизни
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
2
Офсайд