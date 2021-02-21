Дацик прокомментировал победу над Тайсоном: «Колхозка она и в Африке колхозка»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик в интервью журналистам прокомментировал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном в боксерском поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Дацик нокаутировал Дижона в четвертом раунде.

«Колхозка — это колхозка, она непобедима. Она и в Африке колхозка. Когда колхозка прилетает, встать уже нереально», — сказал Дацик.

«Я пропускал удары? Проверил на прочность его кулачки, — отметил боец. — Кулачки так себе. Для моего железобетонного калгана рыхловатые. Я специально подставлял голову. Люблю ломать головой кулаки. Многим бойцом сломал. Пару раз он засадил, после чего засаживать мне в голову у него уже желания не было. Это Тайсон на минималках. Думал, что-то крутое покажет. А они ни фига не показал».

«В четвертом раунде он осмелел, начал идти в бой, сблизился на мою дистанцию и получил. Получилось, в принципе, красиво — как у Олежки Маскаева (в бою с Хасимом Рахманом. — Прим. «СЭ»). Повторил его подвиг», — заявил Дацик. (Илья Андреев)