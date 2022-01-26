Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 18:48

Дацик поставил деньги на свою победу в бою с Пулеметчиком

Евгений Петров
Корреспондент

Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что поставил деньги на собственную победу в бою с Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым. Их схватка станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января.

По словам Дацика, он сделал сразу несколько ставок, в том числе и на других участников турнира — Максима Новоселова и Павла Шульского.

К предстоящему поединку, как рассказывает боец, ему пришлось серьезно изменить свою тактику. Его соперник отличается скоростью передвижения по рингу, и это, как признается Дацик, доставляет неудобства.

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/sport/932478-datsik-postavil-dengi-na-svoiu-pobedu-v-boiu-s-pulemetchikom
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
Эстонцы, американцы и испанцы оставили русских фигуристов без Олимпиады. Cкандалы с отбором в других сборных
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большой Папа дал прогноз на бои в рамках боксерского турнира на РЕН ТВ

Макс Топор зачитал четверостишье Омара Хайяма на открытой тренировке
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости