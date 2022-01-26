Дацик поставил деньги на свою победу в бою с Пулеметчиком

Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что поставил деньги на собственную победу в бою с Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым. Их схватка станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января.

По словам Дацика, он сделал сразу несколько ставок, в том числе и на других участников турнира — Максима Новоселова и Павла Шульского.

К предстоящему поединку, как рассказывает боец, ему пришлось серьезно изменить свою тактику. Его соперник отличается скоростью передвижения по рингу, и это, как признается Дацик, доставляет неудобства.

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.