Дацик после победы над Тайсоном: «А это разве был бой?»

Боец ММА Вячеслав Дацик прокомментировал очередную победу над Тайсоном Дижоном в поединке по правилам бокса.

«А это разве был бой? — спросил Дацик в беседе с журналистами после боя. — Я готов проводить такие поединки каждый понедельник, каждую среду и пятницу. Видать Тайсону решили помочь. Вместо четырех раундов ему сделали три раунда. Как и предполагали, он уходил от боя, нырял вниз... Приходилось его немножко ронять. Жалко, что ногами нельзя пинать».

Реванш Дацика против Дижона состоялся в пятницу, 11 июня, в Москве. Победу судейским решением по итогам трех раундов одержал Рыжий Тарзан. В первом бою, который состоялся в феврале, Дацик победил нокаутом.

(Ислам Бабаджанов)