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Сегодня, 21:46

Дацик пообещал подать Джонсону руку, когда тот будет лежать на ринге

Руслан Минаев
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Российский боец Вячеслав Дацик пообещал американцу Кевину Джонсону, что подаст ему руку, когда тот будет лежать на ринге. Их поединок пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«А почему нет? Почему не подать руку человеку, который лежит на полу ринга? Конечно, я подам ему руку, помогу встать», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет в Москве 31 марта. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
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