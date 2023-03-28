Дацик пообещал подать Джонсону руку, когда тот будет лежать на ринге

Российский боец Вячеслав Дацик пообещал американцу Кевину Джонсону, что подаст ему руку, когда тот будет лежать на ринге. Их поединок пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«А почему нет? Почему не подать руку человеку, который лежит на полу ринга? Конечно, я подам ему руку, помогу встать», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет в Москве 31 марта. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.