Дацик победил Тайсона Дижона во второй раз в бою по правилам бокса
19:40
Российский боец MMA Вячеслав Дацик в бою по правилам бокса победил камерунца Тайсона Дижона.
В трехраундовом поединке супертяжелой весовой категории Дацик одержал победу решением судей. 40-летний боец одержал вторую победу в профессиональном боксе.
Бойцы уже встречались по правилам бокса в феврале этого года. Тогда победу нокаутом одержал Дацик.
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