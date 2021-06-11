Дацик победил Тайсона Дижона во второй раз в бою по правилам бокса

Российский боец MMA Вячеслав Дацик в бою по правилам бокса победил камерунца Тайсона Дижона.

В трехраундовом поединке супертяжелой весовой категории Дацик одержал победу решением судей. 40-летний боец одержал вторую победу в профессиональном боксе.

Бойцы уже встречались по правилам бокса в феврале этого года. Тогда победу нокаутом одержал Дацик.