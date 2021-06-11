Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Дацик победил Тайсона Дижона во второй раз в бою по правилам бокса

19:40
Теги:

Российский боец MMA Вячеслав Дацик в бою по правилам бокса победил камерунца Тайсона Дижона.

В трехраундовом поединке супертяжелой весовой категории Дацик одержал победу решением судей. 40-летний боец одержал вторую победу в профессиональном боксе.

Бойцы уже встречались по правилам бокса в феврале этого года. Тогда победу нокаутом одержал Дацик.

Читайте также

Турция — Италия: прогноз Канчельскиса на матч-открытие Евро-2020
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Бельгия — Россия: прогноз «СЭ» на первый матч команды Черчесова на Евро-2020
«Я успел нырнуть в кусты. А пьяного Лобановского милиция повязала». Интервью Вячеслава Колоскова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд