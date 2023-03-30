Дацик оказался тяжелее Джонсона перед боем на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Участники турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли церемонию взвешивания и провели дуэль взглядов. Главным событием вечера станет поединок за пояс чемпиона, в котором встретится Вячеслав Дацик против американца Джона Джонсона.

Рыжий Тарзан показал на весах 122,5 кг, Джонсон оказался легче почти на 9 кг (114,8).

Второй номер карда составила пара Павел Шульский — Данило Сюзарт. Бразилец значительно превзошел россиянина в массе — 125,1 кг против 106,2 кг.

Встреча бойцов состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире. Приобрести билеты на турнир можно по этой ссылке.