Дацик — Емельяненко: «Саша, отвечай за базар, а не ценники накручивай»
04:09
Вячеслав Дацик вновь обратился к Александру Емельяненко, с которым он конфликтует с 2010 года.
«А что его бить-то? Конечно, рубанем. За базар надо отвечать. Саша, забазарил в 2010 году, теперь отвечай за базар. Выходи, а не ценники накручивай», — сказал Дацик в беседе с журналистами после победы над Эльбаевым.
40-летний Дацик победил 24-летнего Эльбаева судейским решением в трёхраундовом бою по правилам бокса.
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