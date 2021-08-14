Вячеслав Дацик вновь обратился к Александру Емельяненко, с которым он конфликтует с 2010 года.

«А что его бить-то? Конечно, рубанем. За базар надо отвечать. Саша, забазарил в 2010 году, теперь отвечай за базар. Выходи, а не ценники накручивай», — сказал Дацик в беседе с журналистами после победы над Эльбаевым.

40-летний Дацик победил 24-летнего Эльбаева судейским решением в трёхраундовом бою по правилам бокса.