Дацик — Эльбаеву: «Удара в пах не было. Пусть поменьше «пепси-колы» пьет, пока будет ее пить, будет блевать»
03:05
Вячеслав Дацик объяснил, почему попал в печень в бою с Даниялом Эльбаевым, а не в пах.
«Посмотрите на видеозаписи. Там чистый удар в печень был. Если попадают в пах, человека не тянет блевать. Тянет блевать, когда пробита печень. Даниялу могу сказать: пускай поменьше пьёт «пепси-колы». Это такая отрава. Пока будет эту гадость пить, будет блевать от каждого удара в печень», — сказал Дацик в беседе с журналистами после победы.
Дацик победил Эльбаева судейским решением по итогам трех раундов. Боксерский поединок проходил в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.
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