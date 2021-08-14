Вячеслав Дацик объяснил, почему попал в печень в бою с Даниялом Эльбаевым, а не в пах.

«Посмотрите на видеозаписи. Там чистый удар в печень был. Если попадают в пах, человека не тянет блевать. Тянет блевать, когда пробита печень. Даниялу могу сказать: пускай поменьше пьёт «пепси-колы». Это такая отрава. Пока будет эту гадость пить, будет блевать от каждого удара в печень», — сказал Дацик в беседе с журналистами после победы.

Дацик победил Эльбаева судейским решением по итогам трех раундов. Боксерский поединок проходил в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.