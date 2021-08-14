Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Дацик — Эльбаеву: «Удара в пах не было. Пусть поменьше «пепси-колы» пьет, пока будет ее пить, будет блевать»

03:05
Вячеслав Дацик. Фото «СЭ»
Вячеслав Дацик. Фото «СЭ»
Теги:

Вячеслав Дацик объяснил, почему попал в печень в бою с Даниялом Эльбаевым, а не в пах.

«Посмотрите на видеозаписи. Там чистый удар в печень был. Если попадают в пах, человека не тянет блевать. Тянет блевать, когда пробита печень. Даниялу могу сказать: пускай поменьше пьёт «пепси-колы». Это такая отрава. Пока будет эту гадость пить, будет блевать от каждого удара в печень», — сказал Дацик в беседе с журналистами после победы.

Дацик победил Эльбаева судейским решением по итогам трех раундов. Боксерский поединок проходил в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Посольство Великобритании призвало РФ продлить визу журналистке
Владелица взорвавшейся в Воронеже маршрутки рассказала, чем заправляли автобус
Противотанковый снаряд: Дацик одолел на ринге Т-34
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд