Дацик: «Был рад, что Эльбаев кинулся в рубку»

Вячеслав Дацик признался, что обрадовался, когда Даниял Эльбаев кинулся в рубку с первых секунд их боксерского боя.

«Был ли рад, что Эльбаев кинулся в рубку? Ну, конечно. Не надо бегать, ловить, как Тайсона [Дижона]. Гораздо сложнее поймать, — сказал Дацик журналистам после победы. — Я повидал противников в два раза посильнее, в два раза побольше, чем Эльбаев».

Дацик победил Эльбаева судейским решением. Они сразились 13 августа в Москве в соглавном событии турнира Бойцовского клуба РЕН ТВ.