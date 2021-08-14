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Дацик: «Был рад, что Эльбаев кинулся в рубку»

03:26
Вячеслав Дацик. Фото Fightnews
Вячеслав Дацик. Фото Fightnews
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Вячеслав Дацик признался, что обрадовался, когда Даниял Эльбаев кинулся в рубку с первых секунд их боксерского боя.

«Был ли рад, что Эльбаев кинулся в рубку? Ну, конечно. Не надо бегать, ловить, как Тайсона [Дижона]. Гораздо сложнее поймать, — сказал Дацик журналистам после победы. — Я повидал противников в два раза посильнее, в два раза побольше, чем Эльбаев».

Дацик победил Эльбаева судейским решением. Они сразились 13 августа в Москве в соглавном событии турнира Бойцовского клуба РЕН ТВ.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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