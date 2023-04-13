Цзю считает, что выход стран из IBA приведет к развалу бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном выходе США, Великобритании и ряда других стран из Международной боксерской организации (IBA).

«Поддерживаю ли я эту инициативу? Конечно, нет. Это приведет к развалу бокса. Развал любительского бокса — это то, к чему они стремятся», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Ранее сайт Inside the Games опубликовал информацию о том, что несколько стран во главе с США и Великобританией намерены выйти из Международной боксерской организации (МБО), которую возглавляет Умар Кремлев, и создать новую под названием World Boxing.