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Сегодня, 17:17

Цзю считает, что выход стран из IBA приведет к развалу бокса

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном выходе США, Великобритании и ряда других стран из Международной боксерской организации (IBA).

«Поддерживаю ли я эту инициативу? Конечно, нет. Это приведет к развалу бокса. Развал любительского бокса — это то, к чему они стремятся», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Ранее сайт Inside the Games опубликовал информацию о том, что несколько стран во главе с США и Великобританией намерены выйти из Международной боксерской организации (МБО), которую возглавляет Умар Кремлев, и создать новую под названием World Boxing.

Бокс
Костя Цзю
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