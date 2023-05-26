Цзю — о сыновьях: «И Тимофею, и Никите еще учиться и учиться»

Двукратный чемпион Европы Константин Цзю рассказал о перспективах своих сыновей Тимофея и Никиты на ринге.

— У Тимофея небольшой опыт, — цитирует KP.RU Цзю. — Нужно набираться опыта за счет любых боев. Но они сразу делают таким образом, чтобы не подставлять никаких «мешков». Я не считаю, что Боммбер был «мешок», пусть он и проиграл в первом раунде. Это был хороший соперник, достойный. Просто Никита был на уровень выше.

— Тимофей и Никита очень разные. И техника у них разная?

— Я не спарринговал с Никитой, он еще маленький был. В любом случае, и тому и другому еще учиться и учиться. Я с огромным удовольствием буду делиться всем своим опытом с ними.