Цзю оценил шансы Усика в поединке с Джошуа

Российский боксер Константин Цзю высказался по поводу предстоящего поединка Александра Усика против Энтони Джошуа.

«Я очень хочу, чтобы Усик выиграл! Для Александра это будет тяжелый бой. Да, Александр — уникальный боксер. Но тут уже чуть другой уровень. Не думаю, что у Усика был в соперниках тот, кто может так сильно бить. Джошуа — крепкий и сильный боксер. Шансы? 50 на 50. И мне очень хочется, чтобы Усик вошел в историю», — сказал Цзю «СЭ».

Джошуа и Усик сразятся 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэма». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой в прямом эфире.