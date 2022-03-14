Цзю дал совет Харитонову перед боем со Скоттом

Бывший чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF Костя Цзю поделился оценкой главного боя вечера предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». На ринг выйдут Сергей Харитонов и Малик Скотт, который уже приехал в Россию.

«Я знаю их обоих. Мы много лет знакомы, работали. Малик Скотт был спарринг-партнером Поветкина. Хороший боксер. Для Сережки, так как он будет все-таки не у себя на поле, не будет легкий бой. Ему нужно тактически правильно подойти к бою. Прежде всего, конечно, физически, но и тактически точно», — сказал Цзю РЕН ТВ.

По его словам, за Харитонова будет говорить то, что он функционально готов — у него были поединки совсем недавно. У Скотта такой активности не наблюдается, но при этом он именно боксер, а сражаться будут по правилам бокса.

«Тут, я считаю, 50 на 50. Сбалансированно получается. Малик Скотт — все-таки боксер, с хорошими боями, но уже какое-то время не было такой активности, а Сережка не полностью боксер, поэтому будет адаптация — полное погружение его головы в бой», — отметил Цзю.

Он обратился к обоим бойцам с пожеланием показать все, что они умеют и проделали на тренировках.

«Прежде всего, выходя на ринг, для меня была важной задача выступить хорошо, но и одновременно сделать шоу для своих поклонников. Они выступают тоже для нас. Надо найти баланс, что ты выступаешь и для зрителей, и для себя. Надо показать все, что они смогут. Все, что они уже сделали на тренировке. Сереге желаю трезвую голову и забывать, какие заслуги были до того», — сказал он.

Напомним, что зрители РЕН ТВ увидят этот бой в прямом эфире 18 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».