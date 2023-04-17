Чжан Чжилэй готов дать реванш Джо Джойсу

Китайский супертяжеловес, обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (25-1) признался, что очень уважает Джо Джойса (15-1).

«Я зауважал Джо Джойса после боя еще больше. Я думаю, он отличный боец, очень жесткий. Он оказал на меня большое давление, но я справился. Давайте посмотрим, что он будет делать дальше. Если он хочет матч-реванш, я готов», — сказал Чжилэй IFL TV.

15 апреля в Лондоне 39-летний Чжилэй победил Джойса техническим нокаутом в шестом раунде.