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Сегодня, 15:41

Чжан Чжилэй готов дать реванш Джо Джойсу

Давид Хачатрян
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Китайский супертяжеловес, обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (25-1) признался, что очень уважает Джо Джойса (15-1).

«Я зауважал Джо Джойса после боя еще больше. Я думаю, он отличный боец, очень жесткий. Он оказал на меня большое давление, но я справился. Давайте посмотрим, что он будет делать дальше. Если он хочет матч-реванш, я готов», — сказал Чжилэй IFL TV.

15 апреля в Лондоне 39-летний Чжилэй победил Джойса техническим нокаутом в шестом раунде.

Чжан Чжилей празднует победу над Джо Джойсом. Сенсация в Лондоне: китайский 40-летний тяжеловес финишировал непобежденного британца

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