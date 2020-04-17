Чудинов заявил, что будет готов сразиться с Альваресом

Российский боксер, чемпион WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов (22-2, КО 15) заявил о готовности провести поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я буду готов, вы просто скажите — когда, — цитирует Чудинова сайт Федерации бокса России. —Если говорить о реальности проведения этого боя, то я надеюсь на такой поединок. Но это зависит не от меня, а от работы промоутеров. Но по рейтингам этот бой возможен.

Как победить Альвареса? Должна быть отличная физическая подготовка. Он сильный и быстрый боксер. Бесполезно стараться нокаутировать Альвареса. Нужно будет стараться выигрывать моменты. Нужно действовать постепенно, что я, в принципе, и делаю».

29-летний Сауль Альварес одержал 53 победы на профессиональном ринге (36 нокаутов) при одном поражении и двух ничьих. В своем последнем поединке он победил россиянина Сергей Ковалева.