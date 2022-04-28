Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:06

Чудинов рассказал о настрое на бой с Абдугофуровым

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боксер Федор Чудинов рассказал о подготовке к бою с узбекским боксером Азизбеком Абдугофуровым.

«Все, что нужно, я уже сделал. Осталось только выйти на ринг, и тело само все сделает, поэтому мне не нужно забивать себя мыслями. Все сделано. Тренеры мне подскажут, если где-то буду ошибаться, поэтому мне надо просто сохранять спокойствие, быть готовым к завтрашнему дню. Я готов, что будет тяжело, трудно. Я к этому готов.

Можно ходить в зал, тренироваться, тебя вокруг все будут хвалить, а ты выйдешь на ринг и в первом раунде ляжешь. Ты сделал все, что мог, ты не виноват, но, значит, плохо тренировался. Ринг покажет. Это бокс. Здесь все возможно», — приводит слова Чудинова РЕН ТВ.

Поединок пройдет 29 апреля и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/969081-chudinov-ia-vsegda-nastraivaius-na-tiazhelyi-boi
Федор Чудинов
0
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Слишком много клиентов, чтобы умирать. Почему слухи о смерти агента Мины Райолы так всполошили весь футбольный мир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джейк Пол: «Канело избегает сильных соперников»

Абдугофуров оказался тяжелее Чудинова перед очным боем
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости