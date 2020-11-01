Чудинов рассчитывал на 12-раундовый бой Гассиева

Российский боксер Федор Чудинов заявил, что был уверен в длительном поединке Мурата Гассиева против албанца Нури Сефери. Гассиев нокаутировал соперника уже в первом раунде.

«Переживали, что бой затянется, потому что такой соперник, несмотря на то, что мы увидели, это просто у Мурата тяжелый удар, — цитирует Чудинова «РЕН ТВ». — Мы рассчитывали на 12 раундов вообще. Умудрился поймать. Соперник не слабый, первый раз человек упал — сколько боев было».

Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа и 20-й нокаут на профессиональном ринге при одном поражении. 43-летний Сефери уступил в 10-й раз при 41 победе (23 нокаута).