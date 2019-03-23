Чудинов рассчитывает провести поединки с Альваресом и Смитом

Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов надеется в будущем провести поединки с чемпионами мира британцем Каллумом Смитом и мексиканцем Саулем Альваресом.

В субботу Чудинов победил китайца Вучжати Нуерлана. 10-раундовый рейтинговый поединок весовой категории до 76,2 кг, прошедший в подмосковном Серпухове, завершился победой россиянина техническим нокаутом в 6-м раунде ввиду отказа соперника от продолжения борьбы.

– Мы поменяли тренировочный процесс, – цитирует ТАСС Чудинова. – Мы изначально ничего не знали о сопернике, предположил по внешним данным, что он идет вперед и работает в ближнем бою. Мы следовали плану на бой, хотя хотелось бы, конечно, нокаутировать оппонента. Правда, человек сам понял, что не стоит продолжать.

Сейчас мне предстоят рейтинговые бои, рановато задумываться о топовых поединках. Мне нужно еще провести несколько боев с серьезными оппонентами. Хотя, конечно, я рассматриваю в будущем и мечтаю о поединках с Каллумом Смитом, Саулем Альваресом. Это мечта многих боксеров в данном весе, я не исключение.