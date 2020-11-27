Чудинов проведет следующий бой в январе или феврале

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что следующий бой чемпиона WBA Gold во втором среднем весе россиянина Федора Чудинова запланирован на конец января или на февраль.

В активе экс-чемпиона WBA (Super) Чудинова 23 победы (16 — нокаутом) при двух поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в середине сентября, досрочно победив британца Умара Садика.

— Следующий бой Федора Чудинова запланирован на конец января или на февраль, — цитирует «РИА Новости» Кремлева.