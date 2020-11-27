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Чудинов проведет следующий бой в январе или феврале

17:03

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что следующий бой чемпиона WBA Gold во втором среднем весе россиянина Федора Чудинова запланирован на конец января или на февраль.

В активе экс-чемпиона WBA (Super) Чудинова 23 победы (16 — нокаутом) при двух поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в середине сентября, досрочно победив британца Умара Садика.

— Следующий бой Федора Чудинова запланирован на конец января или на февраль, — цитирует «РИА Новости» Кремлева.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201127/chudinov-1586638567.html

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