Чемпион мира WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов проведет следующий бой 21 марта во Владикавказе, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Россиянин встретится с Айзеком Чилембой из Малави.

32-летний Чудинов в своем последнем поединке победил француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам. Россиянин одержал 22 победы (15 нокаутом) при двух поражениях.

31-летний Чилемба одержал 26 побед (10 нокаутом), потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи. В последних семи боях он пять раза уступил соперникам, в том числе россиянам Сергею Ковалеву, Дмитрию Биволу и Максиму Власову. С Ковалевым и Биволом он сражался за чемпионский титул.