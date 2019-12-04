Чудинов проведет бой с Н'Жикамом 13 декабря во Владикавказе

Россиянин Федор Чудинов 13 декабря проведет защиту титула WBA Continental во втором среднем весе против француза Хассана Н'Дам Н'Жикама, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Поединок пройдет во Владикавказе, во дворце спорта «Манеж».

В активе 32-летнего Чудинова 21 победа и два поражения на профессиональном ринге. Свой последний бой он провел 22 июля на Красной площади, победив аргентинца Эсекиэл0я Мадерну.

На счету 35-летнего бывшего временного чемпиона WBA и WBO, а также экс-обладателя пояса WBC Silver в среднем весе Н'Жикама 37 побед при четырех поражениях. В своем последнем поединке француз в июне проиграл чемпиону WBA (Super) и WBC Diamond во втором среднем весе британцу Каллуму Смиту.