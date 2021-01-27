Чудинов показал, как готовится к бою с учеником Роя Джонса

Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов в преддверии боя с малавийцем Айзеком Чилембой показал, как готовится к поединку. Как отмечается, тренировки в мороз закаляют и делают сильнее.

Каждое утро Чудинов либо бегает в лесу, либо работает в зале. Такой бег развивает дыхание, выносливость, чувство ритма и восстанавливает организм после тяжелых спаррингов.

?"Африканцы известны тем, что им все равно где и как, так что я не расслабляюсь, это преимущество не записываю себе, то есть все равно надо готовиться на все 100 процентов", — приводит «РЕН ТВ» слова Чудинова.

Напомним, что Чилемба и Чудинов встретятся 20 февраля на новом турнире, в котором силами на боксерском ринге померятся известные блоггеры и спортсмены.

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Чудинов и Чилемба, а в со-главных боях: видеоблог Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Также на ринг против камерунца Тайсона Дижона выйдет Вячеслав Дацик.