Чудинов нокаутировал Садика в 12-м раунде и защитил звание чемпиона WBA Gold

Российский боксер Федор Чудинов одержал победу над британцем Умаром Садиком в поединке за пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг на турнире лиги WTKF. Бой на вечере в подмосковных Химках завершился нокаутом в 12-м раунде.

Россиянин провел серию ударов — и рефери остановил бой. Британцу потребовалась помощь медиков. Чудинов сохранил пояс чемпиона WBA Gold.

32-летний Чудинов в профессиональной карьере провел 25 боев: 23 победы (15 нокаутом) и 2 поражения. 32-летний Садик — 12 боев: 10 побед (6 — нокаутом) и 2 поражения.

Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе российского бойца ММА Сергея Харитонова и британского боксера Дэнни Уильямса. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.