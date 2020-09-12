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Чудинов нокаутировал Садика в 12-м раунде и защитил звание чемпиона WBA Gold

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Федор Чудинов нокаутировал Умара Садика. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чудинов нокаутировал Умара Садика. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боксер Федор Чудинов одержал победу над британцем Умаром Садиком в поединке за пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг на турнире лиги WTKF. Бой на вечере в подмосковных Химках завершился нокаутом в 12-м раунде.

Россиянин провел серию ударов — и рефери остановил бой. Британцу потребовалась помощь медиков. Чудинов сохранил пояс чемпиона WBA Gold.

32-летний Чудинов в профессиональной карьере провел 25 боев: 23 победы (15 нокаутом) и 2 поражения. 32-летний Садик — 12 боев: 10 побед (6 — нокаутом) и 2 поражения.

Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе российского бойца ММА Сергея Харитонова и британского боксера Дэнни Уильямса. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

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