В пятницу, 15 октября, в Казани пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой Федора Чудинова и Ронни Миттага. Россиянин проведет защиту титула WBA Gold и сразится за пояс в суперсреднем весе.

Посмотреть бои основного карда можно на YouTube-канале «Ушатайка» (начало трансляции в 19.00) и канале РЕН ТВ (с 23.00).

Полный кард вечера

Федор Чудинов — Ронни Миттаг: второй средний вес (до 76,2 кг), 10 раундов.

Эдгар Гукасян — Габриэль Анхель Ледесма: первый средний вес (до 69,85 кг), 10 раундов.

Фатима Дудиева — Соледад Маседо: легчайший вес (до 53,525 кг), 8 раундов.

Рустам Исламов — Хусан Юлдашев: средний вес (до 72, 6 кг), 8 раундов.

Таир Келехсаев — Александр Степанов: тяжелый вес (свыше 90,8 кг), 6 раундов.

Али Тургуналиев — Лоикчон Хочиев: первый средний вес (до 69,85 кг), 4 раунда.

Эдуард Авджян — Марифат Касымов: тяжелый вес (свыше 90,8 кг), 4 раунда.

Антон Зайцев — Гия Торчинава: первый тяжелый вес (до 90,7 кг), 4 раунда.

Степан Назаров — Николай Рыбаков: промежуточный вес (до 81 кг), 4 раунда.

Азамат Галиев — Нурлан Сафаров: легкий вес (до 61,235 кг), 4 раунда.

Айшат Басиров — Булат Шарафутдинов: полулегкий вес (до 57,153 кг), 4 раунда.