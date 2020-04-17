Чудинов хочет провести бой на Красной площади 22 июля

Российский боксер, чемпион WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов (22-2, КО 15) заявил о желании провести бой на Красной площади 22 июля, когда будет отмечаться день бокса.

На 21 марта во Владикавказе у Чудинова был запланирован бой с малавийцем Айзеком Чилембой, но поединок был перенесен из-за пандемии коронавируса.

— Как только снимут карантин, полечу готовиться во Владикавказ, — цитирует Чудинова сайт Федерации бокса России. — 22 июля состоится ежегодное празднование Дня бокса, и я хотел бы снова провести бой на Красной площади. Это примерная дата, ведь все зависит от сроков окончания карантина. И не знаю, останется ли Чилемба в качестве соперника, или будет новый оппонент.