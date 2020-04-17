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Чудинов хочет провести бой на Красной площади 22 июля

22:04
Федор Чудинов. Фото Федерация бокса России.
Федор Чудинов. Фото Федерация бокса России.
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Российский боксер, чемпион WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов (22-2, КО 15) заявил о желании провести бой на Красной площади 22 июля, когда будет отмечаться день бокса.

На 21 марта во Владикавказе у Чудинова был запланирован бой с малавийцем Айзеком Чилембой, но поединок был перенесен из-за пандемии коронавируса.

— Как только снимут карантин, полечу готовиться во Владикавказ, — цитирует Чудинова сайт Федерации бокса России. — 22 июля состоится ежегодное празднование Дня бокса, и я хотел бы снова провести бой на Красной площади. Это примерная дата, ведь все зависит от сроков окончания карантина. И не знаю, останется ли Чилемба в качестве соперника, или будет новый оппонент.

Дополнительная информация:

http://rusboxing.ru/news/federation-news/30418/

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