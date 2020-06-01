«Что, если он вернется и умрет на ринге?» Диллиан Уайт против возвращения Майка Тайсона

Британский боксер Диллиан Уайт предположил, что возобновление карьеры бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона может негативно повлиять на имидж спорта.

— Это глупая идея, — цитирует Уайта Boxing Scene со ссылкой на talkSPORT. — Если они не могут организовать бой со мной три года, так почему они разрешат бой 53-летнего парня с 31-летним? В этом нет смысла, нельзя поддерживать эту идею. Что, если он вернется и умрет на ринге? Что случится тогда? Наш спорт и так запятнали в последнее время, больше такого не нужно.

Ранее американский боксер Шэннон Бриггс объявил, что договорился с 53-летним соотечественником о проведении поединка. Кроме того, 31-летний британец Тайсон Фьюри сообщил, что ему предложили выставочный бой против Тайсона.