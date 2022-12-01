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Чисора: «Я победил Усика. Я отправил его в нокдаун»

Давид Хачатрян
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38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12) уверен, что в 2020-м он одержал победу над ныне чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Давайте начистоту — в бою с Усиком я выигрывал, — сказал Чисора BT Sport. — Я выиграл тот бой. Я отправил его в нокдаун, но мне его не засчитали. Это проблема. Я просто надеюсь, что 3 декабря будет справедливое судейство».

Чисора проиграл Усику единогласным решением судей со счетом 117-112, 115-113 и 115-113. Следующий бой он проведет против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
Дерек Чисора
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