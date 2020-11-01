Чисора угостил Усика и его команду бургерами после боя

Британский боксер Дерек Чисора после поражения от украинца Александра Усика угостил соперника и его команду бургерами. Видео в своем Twitter опубликовал журналист talkSport Майкл Бенсон.

?? Plenty of respect as Derek Chisora brings Oleksandr Usyk and his team a treat in the dressing room post-fight...



[?? @DerekWarChisora & Serge Lapin] pic.twitter.com/XNgo4Ec4fN — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 1, 2020

Бой состоялся в Лондоне (Великобритания). Украинец победил по очкам единогласным решением судей. 33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.