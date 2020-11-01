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Чисора угостил Усика и его команду бургерами после боя

06:26
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Британский боксер Дерек Чисора после поражения от украинца Александра Усика угостил соперника и его команду бургерами. Видео в своем Twitter опубликовал журналист talkSport Майкл Бенсон.

Бой состоялся в Лондоне (Великобритания). Украинец победил по очкам единогласным решением судей. 33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.

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