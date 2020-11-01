Чисора рассказал о причинах поражения в поединке с Усиком

Британский боксер Дерек Чисора рассказал, почему он уступил Александру Усику. Украинец победил по очкам единогласным решением судей.

«Чувствую себя отлично, — цитирует британца Sport.ua. — Я задавал темп в этом поединке. Разочарован только результатом, опустошен поражением. Мне жаль тех, кто не смог быть в зале и смотреть бой. В супертяжах ты должен драться, а не боксировать. Считаю, что отдал несколько раундов, которые мог выигрывать».

33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.