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Сегодня, 15:32

Чисора хочет подраться с Нганну по правилам бокса

Давид Хачатрян
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38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) подтвердил, что может поприветствовать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) на профессиональном ринге.

«Я пытаюсь подраться с Нганну. Я хочу подраться с ним в UFC и в боксе», — сказал Чисора в соцсетях.

Чисора прошлый бой проиграл Тайсону Фьюри (33-0) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Бокс
Дерек Чисора
Франсис Нганну
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