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Чисора готов прилететь в Россию, чтобы помочь Поветкину готовиться к бою против Уайта

09:41
Дерек Чисора и Александр Поветкин. Фото Instagram.
Дерек Чисора и Александр Поветкин. Фото Instagram.
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Британский тяжеловес Дерек Чисора заявил, что готов прилететь в Россию, чтобы помочь Александру Поветкину в подготовке к бою с Диллианом Уайтом.

— Я уже сказал Поветкину, что, если я ему понадоблюсь, я приеду и помогу ему. Я полечу в Россию, — приводит слова Чисоры Boxing Scene. — Он сказал, что отправит за мной частный самолет. Я ставлю на Поветкина.

За профессиональную карьеру 40-летний Поветкин провел 38 боев и одержал 35 побед (24 — нокаутом). На счету 32-летнего Уайта 27 побед в 28 поединках (18 — нокаутом).

Чисора и Уайт дважды встречались в ринге. В 2016 году Уайт победил раздельным решением, в 2018 году Чисора вел по очкам, когда был нокаутирован в 11-м раунде.

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