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Чилемба считает, что у русских боксеров большое сердце

03:12
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Боксер Айзек Чилемба на пресс-конференции перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ» рассказал, что отличает российских боксеров от спортсменов из других стран. Вечер боев состоится в Москве 20 февраля. В главном бою вечера Чилемба встретится с россиянином Федором Чудиновым.

«Как таковой особенной техники нет, но у русских боксеров очень большое сердце. Храброе. Оно заставляет их рваться в бой, показывать классные бои», — цитирует Чилембу РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/803864-aizek-chilemba-zaiavil-chto-u-russkikh-bokserov-bolshoe-serdtse

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