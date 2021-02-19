Чилемба считает, что у русских боксеров большое сердце
03:12
Боксер Айзек Чилемба на пресс-конференции перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ» рассказал, что отличает российских боксеров от спортсменов из других стран. Вечер боев состоится в Москве 20 февраля. В главном бою вечера Чилемба встретится с россиянином Федором Чудиновым.
«Как таковой особенной техники нет, но у русских боксеров очень большое сердце. Храброе. Оно заставляет их рваться в бой, показывать классные бои», — цитирует Чилембу РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/803864-aizek-chilemba-zaiavil-chto-u-russkikh-bokserov-bolshoe-serdtse
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