Чилемба считает, что у русских боксеров большое сердце

Боксер Айзек Чилемба на пресс-конференции перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ» рассказал, что отличает российских боксеров от спортсменов из других стран. Вечер боев состоится в Москве 20 февраля. В главном бою вечера Чилемба встретится с россиянином Федором Чудиновым.

«Как таковой особенной техники нет, но у русских боксеров очень большое сердце. Храброе. Оно заставляет их рваться в бой, показывать классные бои», — цитирует Чилембу РЕН ТВ.