«Четко и мощно». Хабиб оценил тренировку 53-летнего Тайсона

Легендарный боксер Майк Тайсон опубликовал видео, как отрабатывает удары, демонстрируя впечатляющую скорость. В апреле бывший абсолютный чемпион мира заявил о желании вернуться в ринг ради благотворительных боев. Ему 53 года.

— Четко и мощно, — прокомментировал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Майк Тайсон: «Если Джонс хочет огромных денег, тогда он должен драться со мной»