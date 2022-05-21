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Сегодня, 17:30

Боксер Прашович пообещал, что «сделает» Папина

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Черногорский боксер Дилан Прашович поделился ожиданиями от боя против Алексея Папина в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я приехал сюда, потому что я могу выиграть. Я хороший боксер, у меня большой опыт в боксе. Папин — хороший, крутой боксер, но я его сделаю», — цитирует Прашовича РЕН ТВ.

Поединок между Папиным и Прашовичем станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

На счету Папина 13 побед (12 нокаутом). Черногорец Прашович в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

Источник: https://ren.tv/news/sport/977808-bokser-prashovich-poobeshchal-sdelat-papina-i-zabrat-glavnyi-priz
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