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Чемпионский бой Саламов — Смит планируют провести в 2022 году

27 сентября 2021, 23:04

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между россиянином Умаром Саламовым и американцем Джо Смитом-младшим планируют провести в 2022 году, сообщает ТАСС.

Бой должен был пройти 30 октября в США, но был отменен из-за того, что американец был госпитализирован с коронавирусом.

Смит стал обладателем вакантного пояса чемпиона мира в апреле этого года, победив решением большинства судей россиянина Максима Власова. На счету американского боксера 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.

Саламов в последний раз выходил на ринг в бою против соотечественника Сергея Екимова в начале апреля. В этом противостоянии раздельным решением судей победил Саламов. В его активе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12520093

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Иван Шитик все материалы автора

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