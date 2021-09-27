Чемпионский бой Саламов — Смит планируют провести в 2022 году
Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между россиянином Умаром Саламовым и американцем Джо Смитом-младшим планируют провести в 2022 году, сообщает ТАСС.
Бой должен был пройти 30 октября в США, но был отменен из-за того, что американец был госпитализирован с коронавирусом.
Смит стал обладателем вакантного пояса чемпиона мира в апреле этого года, победив решением большинства судей россиянина Максима Власова. На счету американского боксера 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.
Саламов в последний раз выходил на ринг в бою против соотечественника Сергея Екимова в начале апреля. В этом противостоянии раздельным решением судей победил Саламов. В его активе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.
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